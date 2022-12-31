الداخلية تضبط 3 قضايا غسيل أموال بـ170 مليون جنيه

نجحت الداخلية في ضبط 3 قضايا غسيل أموال بقيمة 170 مليون جنيه وذلك خلال أسبوع، في إطار الحملات الأمنية لمواجهة الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.