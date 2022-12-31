الإحصاء: 28% ارتفاعًا فى قيمة الودائع بالبنك المركزى حتى أغسطس الماضى
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الودائع لدى البنك المركزي لتصل إلى 7.6 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022، مقابل 6 تريليونات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 28%.
وسجلت قيمة الودائع الحكومية لدى البنك المركزي 1.6 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022، بنسبة 20.8% من إجمالي الودائع مقابل 1.1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 38.5%.
وبلغت قيمة الودائع غير الحكومية لدى البنك المركزي 6.1 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022، بنسبة 79.2% من إجمالي الودائع، مقابل 4.8 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.5%.
صافي الاحتياطي الأجنبي حتى نهاية نوفمبر عام 2022
• سجلت قيمة صافي الاحتياطي الأجنبي 33.5 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر عام 2022.
• بلغ عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطي الأجنبي 4.6 شهر حتى نهاية نوفمبر عام 2022.