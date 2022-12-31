السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الاتصالات يفتتح مركز البنية المعلوماتية بالغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصري، والمهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وقيادات وزارة الاتصالات.

وافتتح الوزير مركز البنية التحتية المعلوماتية لمحافظة الغربية، والتقى العاملين بالمركز، مؤكدًا أهمية التحول الرقمي في الخدمات الحكومية للتيسير على المواطنين.

ومن المقرر قيام الوزير بافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية والبريدية في محافظة الغربية، ومتابعة تنفيذ مشروع التحول الرقمي وتوصيل كابلات الألياف الضوئية الفايبر للمباني الحكومية بالمحافظة.

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