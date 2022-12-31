مواعيد مباريات اليوم السبت 31-12-2022 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023، بعد استئناف النشاط الرياضي عقب انتهاء منافسات بطولة كأس العالم 2022، والتي أقيمت في قطر.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أرسنال ضد برايتون، ومباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون، بالإضافة إلى مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

- ولفرهامبتون × مانشستر يونايتد: في الساعة الثانية والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- بورنموث × كريستال بالاس: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- فولهام × ساوثهامبتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD Xtra 1

- مانشستر سيتي × إيفرتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- نيوكاسل يونايتد × ليدز يونايتد: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- برايتون × أرسنال: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

- برشلونة × إسبانيول: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

- ريال سوسيداد × أوساسونا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2

- فياريال × فالنسيا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الطائي × الباطن: في الساعة الثانية والنصف عصرًا، على قناة SSC HD

- أبها × الاتحاد: في الساعة الثانية والنصف عصرًا، على قناة SSC HD

- الرائد × التعاون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، على قناة SSC HD

- الهلال × ضمك: في الساعة السابعة والنصف مساءً، على قناة SSC HD

- الخليج × النصر: في الساعة السابعة والنصف مساءً، على قناة SSC HD