مع العام الجديد.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة بأنحاء المحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، في الساعات الصباحية, أن يشهد الطقس استمرار انخفاض بدرجات الحرارة، لكي يسود طقس خريفي بارد في الصباح الباكر، وطقس لطيف في النهار على القاهرة الكبرى وكذلك الوجه البحرى وكل السواحل الشمالية ومناطق شمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب سيناء ومعتدل على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلًا في أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، كما يسود طقس غائم جزئيًا على معظم مدن الجمهورية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى السبت 31 ديسمبر:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الأحد 1 يناير:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 13.

شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الإثنين 2 يناير: