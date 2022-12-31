التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع طفل وإصابة 4 آخرين، إثر انهيار شرفة عقار، بأحد الشوارع المتفرعة من شارع الجيش، بمنطقة الدخيلة، التابعة إلى حي العجمي، وطلب ملف العقار من الجهات التنفيذية، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار.

تلقى اللواء خالد البروى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من العميد ياسر القطان مأمور قسم شرطة الدخيلة، بورود بلاغ بسقوط شرفة عقار بأول شارع يمين متفرع من شارع الجيش قبل صيدلية الأقصر بدائرة القسم.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم برفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع العقار المشار إليه.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار المشار إليه مكون من بدروم وطابق أرضي ودورين علويين وجزء من الثالث، وتبين سقوط شرفة الطابق الأول، وأن العقار صادر بشأنه قرار ترميم.

أسفر الحادث عن وفاة طفل واصابة 4 آخرين من سكان العقار تصادف وجودهم أسفل الشرفة أثناء وقوفهم لشراء الخبز من المخبز الموجود أسفل العقار، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ومن جانبها قالت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إنها تلقت إشارة من غرفة عمليات المحافظة، تفيد بورود بلاغ، بسقوط شرفة عقار بأول شارع يمين متفرع من شارع الجيش قبل صيدليه الأقصر نطاق حي العجمي.

وأضافت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أن الحادث أسفر عن سقوط حالة وفاة واحدة، واصابة 4 آخرين من سكان العقار، تصادف وجودهم أسفل شرفة العقار أثناء الانهيار بسبب شراء الخبز من المخبز الموجود أسفل العقار.

وأضافت وكيل وزارة التضامن: تم تكليف مريم رفعت، مسؤل الاغاثة بالمديرية، ومنال حسن، مدير ادارة العجمي الاجتماعية، رفقة عبد القادر محمد رئيس وحدة الدخيلة إلى موقع البلاغ للمعاينة والحصر.

وأشارت جلالة، إلى أنه بالانتقال والحصر، تبين أن العقار مكون من بدروم وطابق أرضي ودورين علويين وجزء من الثالث، وتبين سقوط شرفة الطابق الأول، لافتة أنه بإحضار ملف العقار، صادر له قرار ترميم، مؤكدة أن الحادث نتج عنه حالة وفاة واصابة 4 آخرين من سكان العقار.

أكدت مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أنه تم التواصل مع أسره المتوفي والمصابين وتوجيههم لإحضار المستندات وعمل الأبحاث لصرف تعويضات الوفاة والإصابة وفقا للوائح والقوانين.