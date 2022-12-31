اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في واقعة «كفن عين شمس» في قضايا مباني

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، محاكمة 8 متهمين في واقعة فيديو الكفن بعين شمس، لاتهامهم في 13 قضية مخالفة مبانٍ.

يذكر أن المتهمين في قضية كفن عين شمس، يحاكمون في عدة قضايا مختلفة أمام العديد من المحاكم، ومنها ترويع المواطنين، واستعراض القوة، وجرائم رشوة ونصب واحتيال.

كانت جهات التحقيق في وقت سابق، أسندت للمتهمين وآخرين في قضية تقديم الكفن بعين شمس، سبق الحكم عليهم، تهم استعراض القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها.