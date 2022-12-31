السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يتفقد أعمال الإفراج الجمركى عن البضائع بموانئ الإسكندرية

رئيس الوزراء يتفقد
رئيس الوزراء يتفقد أعمال الإفراج الجمركي

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، جولة في عدد من مشروعات محافظة الإسكندرية، ويتفقد أعمال الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ.

يرافق رئيس الوزراء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ولفيف من قيادات الدولة ومحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك فى إطار تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بضرورة متابعة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، وعدم الارتكان للتقارير المكتبية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعماله مساء يوم الخميس، باجتماع عقده مع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة موقف تجهيزات الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية والبديلة، والمشروعات المختلفة.

وخلال اللقاء، أشار المهندس خالد عباس إلى أنه تم الاتفاق مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على تخصيص أماكن لانتظار الأتوبيسات التي ستقل الموظفين، ضمن منظومة النقل الجماعي الذكي، التي تقوم بتنفيذها الوزارة.

كما أكد المهندس خالد عباس توافر جميع المرافق بالمباني الحكومية، مستعرضًا في الوقت نفسه موقف الخدمات المختلفة المتاحة للموظفين في المنطقة الخدمية بالحي الحكومي، خاصة ما يتعلق بالأسواق التجارية، والمحلات المتنوعة، وغيرها.

كما تم التأكيد أنه تتم حاليًا متابعة دقيقة لتفاصيل مستجدات معدلات الإنجاز المتعلقة بتنمية المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص.

وشهد اللقاء استعراض بعض الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الحصول على أراض للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى طلبات بعض كبار المطورين الصناعيين للحصول على قطع أراضٍ صناعية، ضمن المنطقة الصناعية المخططة بالمدينة، كأنشطة اقتصادية تسهم في توفير فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي في عدة قطاعات مستهدفة.

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وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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