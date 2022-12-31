السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكبرة على المطاعم والمحال التجارية بالغردقة ورئيس المدينة: لا تهاون

حملات مكبرة على المطاعم
حملات مكبرة على المطاعم والمحال التجارية

شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة مكبرة على المحال التجارية والمطاعم في نطاق المدينة، وذلك بتكليف من اللواء أشرف البيه رئيس المدينة، للتصدي لكافة أشكال المخالفات وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

حيث قامت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والطب البيطري والصحة والتموين، بفحص التراخيص الخاصة بكل منشأة، ومراقبة أسعار السلع ومدى جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

كما تم المرور على عدد من المحال التجارية في نطاق حي شمال، ومحلات الأدوات الصحية ومحال الحلاقة والسوبر ماركت وعدد من المحال التجارية بنطاق حي جنوب الغردقة.

وأسفرت الحملة عن إعدام بعض المنتجات المنتهية الصلاحية، وتحرير محضر عدم الإعلان عن الأسعار، عمل إنذارات لعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم وجود تراخيص لبعض المحلات، وشددت الحملة على ضرورة استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبيئية والتموينية والأمن الصناعي خلال 15 يوما، وأكدت على سرعة التوجه للحي التابع له المحل لعمل التراخيص.

وأكد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة، أن الحملات التفتيشية مستمرة للتصدي للمخالفين، لضمان سلامة وجودة الغذاء المقدم للمواطن وصلاحيته للاستخدام الآدمي حرصا على الصحة العامة، مؤكدًا أنه لا تهاون تجاه المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

 

فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالغردقة.. تعرف عليها

 

علي جانب آخر، أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة الغردقة اليوم السبت، وذلك لإجراء صيانة المحولات الدورية من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز العمليات في بيان له أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربي عنها اليوم بمدينة الغردقة هي بنزينة عويد، والرصيف البحرى، وميناء الصيد، ومصنع الثلج، والجمعية الاستهلاكية، وذلك من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

وكشف مركز عمليات البحر الأحمر، أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتىتجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانةبأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

حملات مكبرة على المطاعم والمحال التجارية
حملات مكبرة على المطاعم والمحال التجارية
حملات مكبرة على المطاعم والمحال التجارية
حملات مكبرة على المطاعم والمحال التجارية
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