أكد مؤسس مجموعة موزارت الأمريكية للمرتزقة، أندرو ميلبورن، أنه شهد جميع أنواع الفظائع خلال قتاله في أوكرانيا إلى جانب قوات كييف، وبينها قتل الجنود الذين يحاولون الاستسلام للروس.

وقال ميلبورن: "أوكرانيا عبارة عن مجتمع فاسد ومضطرب يديره أشخاص أغبياء".

وأشار أن الجنود الأوكرانيين "يقتلون من يحاولون الاستسلام للروس من رفاقهم ويرتكبون الفظائع".

وأوضح ميلبورن تصريحاته لصحيفة "نيوزويك": "لقد تم اقتطاع تعليقاتي إلى أقصى الحدود بدون سياق ولكن في جوهرها ما كنت أقوله هو أن الأوكرانيين يجب أن يحتفظوا بمكانة أخلاقية عالية، إذا كانوا كما يزعمون بحق يمثلون قيم العالم الحر، وعندئذ يجب عليهم أن يكونوا دقيقين بشأن اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات تلك المبادئ نفسها".

وأكد ميلبورن، سابقا أن الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مشاكل في تعبئة صفوفها.