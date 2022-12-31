جدل واتهامات بشأن اتفاقية توأمة بين أغادير المغربية ومدينة إسرائيلية

نفى رئيس المجلس الجماعي لمدينة أغادير المغربية، عزيز أخنوش، وجود أي اتفاقية توأمـة مع مدينة نيشر الإسرائيلية.

جاء ذلك في جدل مع المعارضة خلال أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة.

ورد ‏أخنوش على نقطة نظام للمعارضة، حول توقيع ‏رئاسة المجلس اتفاقية توأمة ‏بين المدينتين، ووصف تلك الاتهامات بأنها "مجرد أكاذيب"، ودعا المعارضة إلى "تحري صحة المعلومات قبل اتهام المجلس ‏بأمور لا أساس ‏لها من الصحة".

وطالب أخنوش المعارضة بـ "التوقف ‏عن تمويه ‏الرأي العام" ‏من خلال "‏الترويج للأكاذيب والأخبار الزائفة".

وقال أخنوش مخاطبا ماء العينين الصادق عن اليسار: "الاتفاقية توجد في مخيلتك ‏فقط، لم يجر ‏التوقيع على أي اتفاقية‎، ولم يتم برمجتها في أي جدول ‏أعمال".‏

وكان حزب "العدالة والتنمية" في أكادير، أصدر بلاغا، تحدث من خلاله عن استقبال المجلس الجماعي لأكادير لوفد إسرائيلي، وفتح مؤسسات المدينة له، وأضاف أن "المجلس كان حريا به الاهتمام بالمدينة بدل البحث عن تطبيع مرفوض وتوأمة مزعومة مدانة هي الأخرى".

وكانت السلطات الأمنية منعت وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع أمام مقر البلدية، كانت مقررة صباح اليوم الجمعة، وتزامنا مع الدورة، وهي وقفة دعت لها منظمات تابعة للعدالة والتنمية.