السبت 31 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولسونارو غادر البرازيل دون أن ينتظر انتهاء صلاحياته رسميا

جاير بولسونارو
جاير بولسونارو

أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن الرئيس المنتهية ولايته جاير بولسونارو، غادر البلاد على متن طائرة دون أن ينتظر موعد انتهاء صلاحياته رسميا في الـ31 من ديسمبر.

وأشارت بيانات مواقع تتبع الرحلات الجوية إلى أن طائرة رسمية تابعة للقوات المسلحة غادرت العاصمة برازيليا في نحو الساعة الثانية ظهرا، حسب التوقيت المحلي، متجهة الى مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وفي تأكيد ضمني لمغادرة الرئيس، أعلن المكتب الصحفي لنائب الرئيس البرازيلي، الجنرال هاميلتون موراو، أنه بات يتولى منصب الرئيس، وهو ما يحدث عادة أثناء قيام بولسونارو بزيارات خارجية، ما يعني أنه سيتغيب عن حفل التنصيب للرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الأحد.

وسيخالف بولسونارو بذلك تقاليد برازيلية، حيث يسلم عادة الرئيس المنتهية ولايته للرئيس الجديد رموز السلطة.

وأشارت التقارير الإعلامية في وقت سابق إلى أن عددا من المسؤولين حصلوا على تصريح بمرافقة "الرئيس السابق مستقبلا" إلى ميامي ما بين الـ 1 والـ 30 من يناير، لتقديم "المشورة والأمن والدعم الشخصي".

ومن المتوقع أن يزور بولسونارو منتجع مار أي لاغو في ولاية فلوريدا الأمريكية، التابع للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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