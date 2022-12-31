السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء البريطانى يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا.

وكتب سوناك، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة: "على مدار الأيام القليلة الماضية، عانت أوكرانيا من إحدى أسوأ موجات القصف الصاروخي، وأن الأوكرانيين لا يزالوا دون ردع".

وأضاف سوناك أن بلاده في المقابل ستواصل مد الأوكرانيين بالدعم للدفاع عن أنفسهم.. وتابع قائلا: "نعلن تقديم مجموعة من الأجهزة الجديدة لنزع الألغام والمقاومة للمتفجرات".

وتتضمن حزمة المساعدات البريطانية الجديدة ما يزيد عن 1000 جهاز كاشف للمعادن و100 مجموعة من أجهزة نزع الأسلحة المتفجرة.

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