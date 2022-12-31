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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«اللهم بلغنا رمضان».. الإثنين 23 يناير 2023 أول أيام شهر رجب فلكيا

رمضان
رمضان

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد بداية شهر رجب لعام 1444 هجريًا، وذلك فى ضوء الدليل الفلكى الذى يعده المعهد القومى للبحوث الفلكية، والحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، مشيرة إلى أن شهر رجب، أول أيامه فلكيًا تكون الإثنين 23 يناير 2023، وطوله 29 يومًا.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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