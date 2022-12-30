محافظ سوهاج يتفقد قافلة التحالف الوطني «قطر الخير» لدعم الأسر الأكثر احتياجا

تفقد اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قافلة «قطر خير التحالف»، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة 10 من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، ضمن القافلة الشاملة للتحالف بسوهاج «ستر وعافية»، والتي قدمت خدماتها المجانية للمواطنين خلال الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر الجاري، ولمدة 3 أيام متتالية.

وأشاد محافظ سوهاج، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والخدمات التي يقدمها التحالف لأهالي سوهاج، موجهًا الشكر للقائمين على القافلة، والتي ضمت «13 تريلا» محملة بالعديد من المساعدات للأسر الأكثر احتياجا، ومنها «كراتين مواد غذائية، وبطاطين، وأجهزة كهربائية، وأجهزة تعويضية، ولحوم» تستهدف أكثر من 150 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد محافظ سوهاج، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة، منوهاً إلى دعم المحافظة لجميع أنشطة المؤسسات والمبادرات المجتمعية لخدمة المواطن السوهاجي، بالتوازي مع توجهات الدولة واهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، موجهاً الشكر للجمعيات والمؤسسات المشاركة في التحالف الوطني، وجهودهم في تقديم المساعدات اللازمة للمواطنين، وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

ومن جانبها قالت سيمون ناصر عضو التحالف الوطني، أن تنفيذ قوافل «ستر وعافية»، جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، لافتة إلى أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات لأهالي محافظة سوهاج، على مدار الثلاثة أيام الماضية، منها قافلة طبية تضم العديد من التخصصات، وتركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، ومنافذ لتوزيع المواد الغذائية، واللحوم، والبطاطين، بجانب إقامة معرض ملابس، مشيرة إلى مساعدة 50 أسرة بوصلات المياه النظيفة، وذلك بمشاركة أكثر من 2500 متطوع وموظف تنفيذي، موجهة الشكر لمحافظ سوهاج على توفير كافة سبل الدعم لإنجاح القافلة، وتحقيق أهدافها في الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.