رئيس «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: 54 مليار دولار حصيلة الصادرات المصرية فى 2022

كشف الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، عن أخر تطورات الأوضاع الاقتصادية خاصة مع انهيار الدولار مؤخراً.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج لبرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى انهيار سعر الدولار في السوق السوداء من بينها قرار البنك المركزي برفع معدل الفائدة بـ 3% فأصبحت المضاربة بالدولار غير آمنة وإقبال المواطنين على شراء شهادات الادخار.

قرض صندوق النقد الدولي يساهم في جذب الاستثمارات

وأضاف أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الجديد يساهم في جذب الاستثمارات من الدول العربية خاصة السعودية والإمارات تقدر بـ 14 مليار دولار.

وتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الصادرات المصرية في عام 2022 بلغت قيمتها 54 مليار دولار السلعية والنفطية.