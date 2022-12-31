السبت 31 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم السبت 2022/12/31 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع بداية التعاملات الصباحية ثبتت أسعار العملات، واستقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 31-12-2022 في البنوك المصرية  مقابل سعر الجنيه المصري، مسجلًا بالبنك الأهلي المصري ومصر مبلغ قيمته 6.55 جنيه للشراء، وقيمة 6.57 جنيه للبيع، واستقر اليوم بالبنك المركزي المصري عند مبلغ 6.56 جنيه للشراء، وقيمة 6.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 31 /12 /2022 في البنوك المصرية

ويقدم "الدستور"، خدمات تشمل نشر أسعار الريال السعودى فى كافة البنوك المصرية وكذلك جميع الأسواق المصرفية، وستشمل تحديثًا بشكل مستمر فوريًا للأسعار في حال تغييرها.

أسعار الريال اليوم السبت 

وجاء سعر الريال السعودي في عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى بالبنك المركزى المصرى اليوم السبت 31 ديسمبر

6.56  جنيه للشراء .
6.59  جنيه للبيع اليوم السبت 31 ديسمبر.

سعر الريال السعودى اليوم السبت 31 ديسمبر فى البنك الأهلى المصرى

6.55  جنيه للشراء اليوم السبت 31 ديسمبر.
6.57  جنيه للبيع اليوم السبت 31 ديسمبر.

سعر الريال السعودى اليوم السبت 31 ديسمبر فى بنك مصر

6.55 جنيه للشراء اليوم السبت 31 ديسمبر.
6.57 جنيه للبيع اليوم السبت 31 ديسمبر.

سعر الريال السعودى اليوم السبت 31 ديسمبر فى بنك الإسكندرية

6.56  جنيه للشراء اليوم السبت 31 ديسمبر.
6.58  جنيه للبيع اليوم السبت 31 ديسمبر.

سعر الريال السعودى  اليوم السبت 31 ديسمبر فى البنك التجارى الدولى cib

6.55 جنيه للشراء.
6.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم السبت 31 ديسمبر فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

6.58 جنيه للشراء اليوم السبت 31 ديسمبر.
6.58 جنيه للبيع اليوم السبت 31 ديسمبر.

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سعر الريال السعودى اليوم السبت 31 ديسمبر فى بنك البركة

6.52  جنيه للشراء.
6.58  جنيه للبيع اليوم السبت 31 ديسمبر.

سعر الريال السعودى ببنك قناة السويس اليوم السبت 31 ديسمبر

6.53  جنيه للشراء اليوم السبت 31 ديسمبر. 
6.59  جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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