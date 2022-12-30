صابر الرباعي: «أنغام» أول صوت نسائي معاصر يجذبني

قال المطرب صابر الرباعي، إن أول صوت نسائي معاصر لفت نظره كان صوت الفنانة “أنغام” منذ أن كانت في بداية مشوارها الفني.

أصوات نسائية عريقة

وأكد “الرباعي” خلال لقائه ببرنامج "أنغام" مع المطربة الكبيرة أنغام، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تربى على أصوات نسائية عريقة منها الراحلة العظيمة أم كلثوم، وردة.

الأصوات العربية

وأضاف أن الفنانة الراحلة “وردة” احتلت صدارة الساحة الغنائية بقوة بعد الراحلة أم كلثوم، وتابع:" أغاني وأداء وردة يضفي البهجة على المستمع بصورة كبيرة، كمان هي مدرسة غنائية عريقة لا يمكن التهاون أو التقليل منها على الإطلاق".