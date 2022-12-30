الزراعة: الإفراج عن 1.4 مليون طن مستلزمات أعلاف خلال شهرين

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، آخر تطورات عمليات الإفراج عن مستلزمات الأعلاف من الجمارك.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج لبرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الجمعة، إن الدولة حريصة على خدمة القطاعات المختلفة في الدولة وتلبية احتياجات المواطنين وإتاحة مستلزمات الإنتاج الداجني، حيث تم تخصيص مناطق وتحولت من منطقة ذات طابع سلبي إلى منطقة ذات منشآت خالية من حيث الوضع الوبائي فهناك تطور كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أنه تم الإفراج عن مليون و455 ألف طن من الأعلاف منذ 16 أكتوبر حتى 22 ديسمبر، الأمر الذي ساهم في تحقيق وفرة بالمنتجات واستقرار أسعارها مع تشجيع صغار المربين على زيادة الاستثمار.

وتابع أن الأسعار ستشهد انخفاضًا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدولة خصصت 750 مليون دولار للإفراج عن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، مشددً على أهمية مواصلة الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وبيع المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.