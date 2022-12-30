أحمد غنيم: 2023 بداية انفراجة للأزمة العالمية

كشف أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، عن كواليس اتجاه مصر لصندوق النقد الدولي مع رؤية تحليلية للوضع الاقتصادي.

وقال خلال مداخلة لقائه ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن حجم اقتصاد أمريكا 23 تريليون دولار ويعد أكبر 10 مرات من الاقتصاد الروسي.

وأضاف أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة: "2023 بداية انفراجة للأزمة العالمية".

وأشار إلى أن مـصـر تتبنى منـذ عـام 2016 نهجًا متكاملًا للإصلاح المالي بهدف تبني تدابير وسياسات وإجراءات مـن شأنها تحقيق الانضباط المالي والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، وهو ما أسفر عن تراجع مستويات الدين العام المحلي، والتي تراجعت من مستويات تفـوق 100% من الناتج.