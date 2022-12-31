السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم السبت 31 /12 /2022 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بداية التعاملات في يوم الكريسماس استقر سعر الدولار في مصر، اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، وشغل بال المواطنين معرفة سعر الدولار اليوم السبت 31 /12 /2022 في البنوك المصرية عقب ظهور بيانات البنك المركزي، أن يكون المعروض النقدي بالسوق المصري ارتفع إلى قيمة 27.5 % على أساس سنوي بشهر نوفمبر، ويعني المعروض النقدي، لإجمالي المبالغ المتوفرة في داخل الاقتصاد ومتاحة لكافة الاستثمارات والإنفاق، وسيعد أحد العناصر في البنك المركزي بضبط السياسة النقدية.

 

سعر الدولار اليوم السبت 31 /12 /2022 في البنوك المصرية

وبلغ كمية المعروض النقدي في الأسواق المصرية، مبلغ 7.31 تريليون جنيها (295.95 مليار دولار) في شهر نوفمبر، مقابل مبلغ 5.74 تريليون جنيه في ذات الشهر من العام الماضي.

 

أسعار الدولار اليوم السبت

سعر الدولار اليوم السبت 31 ديسمبر في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت مستوى 24.70 جنيه للشراء، 24.78 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت مستوى 24.66 جنيه للشراء، 24.71 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مستوى 24.66 جنيه للشراء، 24.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم السبت مستوى 24.72  جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مستوى 24.70 جنيه للشراء، 24.74 جنيه للبيع.

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار مستوى 24.74 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار ببنك فيصل الإسلامي اليوم السبت

سجل سعر الدولار مستوى 24.72 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار اليوم السبت في بنك QNB الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم مستوى 24.70 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

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أسعار الدولار اليوم السبت في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار مستوى 24.68 جنيه للشراء. 24.74 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار بالبنك المصري لتنمية الصادرات اليوم السبت

سجل سعر الدولار مستوى 24.72 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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