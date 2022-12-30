أستاذ اقتصاد: نحن دولة تؤثر فى العالم ونتأثر كذلك

كشف الدكتور أحمد عبد الحافظ، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، عن كواليس اتجاه مصر لصندوق النقد الدولي مع رؤية تحليلية للوضع الاقتصادي.

وقال خلال مداخلة لقائه ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إنه لن يكون هناك مؤشرات إيجابية كبيرة في بداية 2023.

وأضاف أحمد عبد الحافظ، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف: "نحن دولة تؤثر في العالم ونتأثر كذلك".

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا خلال الفترة 2014- 2022 العديد من الإجراءات، لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصادي، وتوفير المزيـد مـن فرص العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام، لمواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة "كوفيـد -19"، والأزمة الروسية الأوكرانية.