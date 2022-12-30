الجمعة 30 ديسمبر 2022
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عالم فلك: عادل إمام يمر بأوقات صعبة فى 2023 وشيرين تحظى بطوق نجاة

عادل إمام
عادل إمام

قال الدكتور سيد الشيمي عالم الفلك، إن التوقعات تشير لمرور الفنان عادل إمام، في الفترة من 20 يناير لـ19 فبراير، بأوقات صعبة يشعر فيها بضيق، لكن سيكون بعدها الأمور تمام.

 وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، تضر نفسها، وتضر بناتها، مشيرًا إلى أن عام  2023 بالنسبة لها تحمل طوق إنقاذ أرجو أن تتلقفه. 

كما تنبأ الدكتور سيد الشيمي عالم الفلك، بتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لعملية اغتيال في 2023، وقال إن أي رئيس أمريكي تبدأ ولايته في سنة 2020، قبل شهر من اقتران زحل والمشترى، يتعرض لعملية اغتيال، وذلك استنادًا للأحداث التي تمت على مدار السنوات عند اقتران زحل والمشترى، حيث في كل مرة حصل فيها اقتران بين زحل والمشترى، وقعت عملية اغتيال لرئيس أمريكا.

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