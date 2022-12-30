الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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توك شو

مؤمن زكريا مستشار فنى لـ«كابيتانو مصر»: «محضر مفاجأة للاعبين»

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

بدأت الحلقة الرابعة من برنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "ON"، لاكتشاف مواهب كرة القدم، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

كانت البداية بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات كابيتانو مصر، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

ويدور التحدي والمنافسة في هذه الحلقة بين فريقي كابتن سيد معوض وكابتن طارق السيد بحضور كابتن حازم إمام.

ويبدأ التحدي بين كابتن طارق السيد وكابتن سيد معوض، حيث الفرقة التي ستكسب ستأخذ كابتن حازم إمام معاها في التمرين قبل الماتش عشان يديهم أهم الأسرار والكريزة للتدريب.

وبعد فوز فريق كابتن طارق السيد حازم إمام لإعطاء التعليمات والذي سيحمل اسم والده الراحل كابتن حازم إمام.

وقبل المبارة وجه كل مدير فني عددا من النصائح للاعبين.

وجاء على لسان اليوتيوبر مقدم البرنامج أن نظام التدريب الذي يخضع له نجوم الكابيتانو هو نفسه الذي يتم تنفيذه في كبار أكاديميات الكرة في العالم، وأكاديميات الناشئين في إسبانيا، وتشرف عليه لجنة فنية وعلمية ويضم أساتذة من كليات التربية الرياضية بجانب المستشار الفني للمشروع كابتن مؤمن زكريا نجم منتخب مصر والذي كان موجوداً من أول يوم في التحضير للفكرة وهو محضر مفاجأة كبيرة جداً هنعرفها في الأسابيع المقبلة.

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