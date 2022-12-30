الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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توك شو

سيد معوض للاعبى «كابيتانو مصر»: «نلعب بهدوء التمرين»

سيد معوض
سيد معوض

بدأت فعاليات الحلقة الرابعة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

ويدور التحدي والمنافسة في هذه الحلقة بين فريقي كابتن سيد معوض وكابتن طارق السيد بحضور كابتن حازم إمام.

وقبل المبارة وجه كل مدير فني عددً من النصائح للاعبيه، حيث قال سيد معوض:" النهاردة أول مبارة يا رجاله.. مش عايز حد قلقان، أول مباراة إن شاء الله نكسبها علشان هتفرق معانا في كل اللي جاي..حاجة تانية مهمة الكورة الثابتة دي أحسن حاجة اتمرنا عليها الأيام اللي فاتت".

وتابع: "كل واحد يخرج إمكانياته ويلعب بهدوء اللي كان بيتمرن بيه الأيام اللي فاتت".

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