طارق السيد للاعبيه بـ«كابيتانو مصر»: اعتبر أى فرصة هى آخر فرصة فى المباراة

بدأت الحلقة الرابعة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

كانت البداية بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات كابيتانو مصر، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

ويدور التحدي والمنافسة في هذه الحلقة بين فريقي كابتن سيد معوض وكابتن طارق السيد بحضور كابتن حازم إمام.

وقبل المبارة، وجه كل مدير فني عدد من النصائح للاعبيه، حيث قال طارق السيد:" عايزين نكسب بقي إحنا أحسن فرقة في المجموعة، عارفين إن انتوا رجاله وإن شاء الله هنكسب وفيكوا مواهب هتوصل لأبعد مدى في البطولة.. مش عايزين نضيع فرص، واعتبر أي فرصة هي آخر فرصة في المباراة".