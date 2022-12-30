الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هالة صدقي: متفائلة بـ 2023 مش عارفة الناس متشائمة ليه

هالة صدقي
هالة صدقي

قالت الفنانة هالة صدقي، إنها قدمت عمل واحد في عام 2022، لكنها أخذت عنه 5 جوائز، وهو مسلسل “فاتن أمل حربي”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار": "الحلم كان إننا نغير في قوانين المرأة، والدفاع عنها، وده كان جزء من حلمي، كان عمل له هدف ليس للتسلية، قبلت العمل لأن الهدف الأول والرئيسي تحقيق المراد منه، تغيير القوانين".

ولفتت إلى أنه تم تكريمها في مهرجان قرطاج الدولي، مردفة: "تكريم أسعدني جدًا، له قيمة فنية كبيرة، وتم ترشيحي في مهرجان الأقصر في فبراير 2023".

وأردفت: "متفائلة بـ 2023 جدًا، مش عارفة الناس ليه متشائمة، بدأت في عمل مهم يقدمني في شكل مختلف وهو العمدة، وهو أول لقاء مع المخرج محمد سامي والرائع محمد رمضان، وأنا راضية عن الدور تمامًا، وهناك دور آخر مع المخرج خالد يوسف، في المسلسل السينمائي "سره الباتع"، وهو عبارة عن 30 فيلم سينمائي، أنا ضيفة شرف فيه.

هالة صدقي خالد يوسف سره الباتع العمدة محمد رمضان

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