الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ضياء رشوان: مناقشة 100 قضية وطنية داخل 19 لجنة بالحوار الوطني

ضياء رشوان
ضياء رشوان

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن آخر مستجدات الحوار الوطني.

وقال خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك 3 محاور رئيسية للحوار الوطني، هي سياسي واقتصادي ومجتمعي"، متضمنين 5 لجان سياسية، و6 لجان مجتمعية، و8 لجان اقتصادية، وبكل لجنة فرعية لجان أخرى سيجرى للمناقشات.

أضاف أن مخرجات الحوار الوطني سوف ترسل للبرلمان لمناقشتها ووضع التشريعات اللازمة لتنفيذها، وهناك مقترحات تنفيذية سيرفع لرئيس الجمهورية لتحويلها إلى قرارات تنفيذية لدى الجهات المختصة بالحكومة، وهناك مئات من المشاركين في الحوار الوطني.

وأكد أن الأسبوع المقبل سيكون هناك إعلان واضح ونهائي عن انتهاء كل مراحل الإعداد بتفاصيل سوف تعلن كاملة وبأسمائها وساعات انعقادها لكل اللجان وموضوعاتها في الحوار الوطني بمحاوره الثلاثة ولجانه الـ19.

وأشار إلى أنه تقريبا قد يصل عدد القضايا التي ستناقش في الحوار الوطني بعد بلورتها والاستقرار على أهميتها بمجلس أمناء الحوار الوطني، 100 قضية موزعة على 19 لجنة، وهذه هي القضايا التي تمثل أولويات العمل الوطني.

وأردف: "لدينا 19 لجنة بهم 100 قضية وبحسب ما أعلن من مجلس أمناء الحوار الوطني في تنظيم جلسات الحوار، أن متوسط العدد الذي سيحضر كل موضوع سيناقش داخل كل لجنة حوالي 30 شخص، وتنظيم الآن الجلسات لإعلانها غالبا هذا الأسبوع، أي نتحدث عن قرابة 3000 شخص".

وأكمل: "الجلسات ستكون حرة علنية تحت بصر ونظر الإعلام المصري والدولي والرأي العام المصري، حتى نصل إلى نتائج تشريعية ترفع لرئيس الجمهورية، وهناك حالة من التواجد الإعلامي والسياسي لأطراف الحوار الوطني، خاصة أطراف المعارضة، والقول بوجود أطراف المعارضة اعتراف بواقع وإقرار بأننا جميعا داخل حدود النظام المصري والدولة المصرية".

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