خالد عليش لعيب «فى الكنافة» برابع حلقات «كابيتانو مصر»

تواجد الإعلامي خالد عليش، في مباراة كوميدية مع لاعبي برنامج «كابيتانو مصر» بعد أن أوهمهم بأنه لاعب محترف، ولكنه في الملعب لم يتمكن من لعب أي كرة وكان يلعب بشكل كوميدي للغاية.

وعن لعبه مع الأطفال قال عليش: "مش عاوز أقول لعبت كورة أنا عكيت في الكورة وحتى مصطلحات الكورة لا أعرفها اللعيبة شاطرين جدًا أنا عكيت جدًا بس المهم إنهم اتبسطوا".

ـ برنامج كابيتانو مصر الحلقة الرابعة

ووجه كلامه للأبطال الصغار قائلًا: كل واحد بيجتهد للغاية وأنا شايف إن فيه منهم كتير مجتهدين وأكيد فيه منهم هيبقوا محترفين كنت مبسوط معاهم وكانوا مركزين في الأسئلة وبتمنى لهم التوفيق".

وتشهد الحلقة تواجد الإعلامي والممثل خالد عليش ضيفًا في الحلقة حيث تواجد ممسكًا بطبق كنافة، إلا أن اللاعبين رفضوا مؤكدين أنهم يخضعون لنظام غذائي، وأكد عليش أنه فقط كان يمزح معهم وأنه يعرف أنهم يخضعون لنظام غذائي.

في بداية الحلقة كشفت الدكتورة رضوى نبيل، خبيرة التغذية، عن الاهتمام بالتغذية للناشئين وإعداد الوجبات الغذائية المناسبة لهم، وأهمها وجبة الإفطار وإعداد اللاعبين قبل التدريب والمباريات، وأكدت أن التغذية تتم بنظام فردي، فكل لاعب له برنامج غذائي مختلف وفقًا للمعايير الدولية.

وأمس في بداية الحلقة الثالثة وقبل المنافسة الفعلية للاعبين عرض تقرير عما قدمته إدارة البرنامج للأبطال الصغار، حيث تم تحديد مواعيد محددة لاستيقاظ اللاعبين، وبعدها يحصلون على الإفطار بشكل جماعي، وليكون فرصة للتعرف على بعضهم، في أول أيام المعسكر ويبدأوا بعده التدريبات، كما اهتمت بالمساحات الخضراء لمساعدة اللاعبين على الاسترخاء، بالإضافة إلى ملاعب تدريب على أعلى مستوى، فضلًا عن غرف فندقية 5 نجوم مع خدمات مميزة.