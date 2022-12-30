طولان يحقق فوزه الأول مع البنك الأهلى على حساب المقاولون بالدورى

حقق فريق البنك الأهلي فوزا هاما على حساب المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، على استاد القاهرة الدولي، في ختام الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

لم يمر غير 3 دقائق فقط، واستطاع عبدالرحمن "جبنة"، أن يحرز أول أهداف المقاولون العرب، من كرة مقوسة خارج منطقة الجزاء تمر من الجميع وتسكن الشباك.

هجوم مكثف، نجح كريم بامبو جناح البنك في إدراك التعادل لفريقه، من ضربة جزاء في الدقيقة الـ10.

ومن خطأ دفاعي فادح للاعبي المقاولون العرب، ينجح رزاق سيسيه من تسجيل ثاني أهدف البنك الأهلي، في الدقيقة الـ34، عقب مساعدة من كريم بامبو بعدما مرر الكرة بكعب قدمه للمهاجم الإيفواري، الذي راوغ حارس الذئاب واضعا الكرة داخل المرمى.

ومنع القائم الأيمن هدف التعادل للمقاولون العرب، في الدقيقة الـ39، من كرة مقوسة خارج منطقة الجزاء، على رأس فاروقا نور الدين.

وبهذه النتيجة رفع البنك الأهلي رصيده لـ9 نقاط، دفعته للتقدم إلى المركز الثاني عشر، بجدول ترتيب المسابقة.

ويعد هذا الفوز هو الأول لـ«حلمي طولان»، على رأس القيادة الفنية للفريق البنكي، عقب تولي المسؤولية مؤخرا، خلفا لخالد جلال، الذي تم توجيه الشكر له وجهازه المعاون في وقت سابق بسبب سوء النتائج.

أما المقاولون العرب فيظل عند 12 نقطة في المركز التاسع.

وكان البنك الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد ياسين – محمود الجزائر – أحمد العش.

خط الوسط: إسحاقو يعقوبو – أحمد توفيق – أحمد سعيد - محمود قاعود.

خط الهجوم: كريم بامبو – أسامة فيصل – رزاق سيسيه.

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أحمد علاء – فاروقا نور الدين – عمر فايد.

خط الوسط: لويس إدوارد – محمد رزق – محمد مجلي – عبد الرحمن خالد – جوزيف أوشايا.

خط الهجوم: محمد سالم – جون أوكلي.