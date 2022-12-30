السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

بتكلفة 13 مليون جنيه.. افتتاح مبنى حى جنوب الغردقة فى البحر الأحمر

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

افتتح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، حى جنوب مدينة الغردقة لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، وذلك بحضور اللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة .

وتفقد المحافظ عقب الافتتاح كافة الأقسام بالمبنى للاطمئنان على أن المبنى جاهز بالفعل لاستقبال كل المواطنين وتقديم الخدمات لهم، إضافة إلى مطالبة رئيس الحى بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للمكان والحرص المستمر على تطوير مستوى الأداء ونظام العمل فيه لتسهيل الخدمات لأهالينا.

وشدد محافظ البحر الأحمر على العاملين بالمبنى الجديد بضرورة التعاون مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر .

وأشاد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بمبنى حى جنوب ومدى الكفاءة العالية فى التصميم والتنفيذ، موجها الشكر إلى جهاز التعمير على المجهود الكبير لاكتمال مبنى الحي.


يذكر أن مبنى حى جنوب مدينة الغردقة الجديد تم تنفيذه على مساحة 600 متر مربع وبتكلفة تجاوزت 13 مليون جنيه، ويتكون المبنى بدروم وأرضى وعدد 2 دور علوى، وقد تم تنفيذ المبنى بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر .

حضر الافتتاح الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، واللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة واللواء واصف عدلى رئيس جى جنوب الغردقة، بالإضافة إلى العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

من جانب آخر وزع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم أجهزة تعويضية على ذوى الاحتياجات الخاصة، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى التاسع والأربعين بالنادى الاجتماعى بالغردقة.

ووزّع محافظ البحر الأحمر عدد 3 كراسى متحركة وعدد 13 سماعة طبية على ذوى الاحتياجات الخاصة من مواطنى المحافظة، وعدد 2000 لحاف على مستوى المحافظة، جاء ذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتى تستهدف كافة الأسر الأولى بالرعاية .

وأوضح رضا متولى، وكيل وزارة التضامن بالبحر الأحمر، أن محافظ البحر الأحمر، سيوزع عددا آخر من الأجهزة التعويضية بباقى مدن المحافظة فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة.

حضر التوزيع رضا متولى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام للمحافظة، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية للمحافظة، ومديرى الإدارات بالمديرية.

محافظ البحر الأحمر حى جنوب مدينة الغردقة مدينة الغردقة حي جنوب المواطنين رئيس مدينة الغردقة

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