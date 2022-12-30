الأحد.. وزير التربية والتعليم يستقبل الطفل المعجزة «عبقرى الرياضيات»

استضاف برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، عبقري الرياضيات الطفل عمر الذي يبلغ من العمر 7 سنوات والذي حصل على المركز الأول في المسابقة الدولية للحساب الذهني التابعة لليونسكو.

وخلال الحلقة أعلن الدكتور شادي زلط، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم عن استقبال الوزير للطفل عمر زكي عبقري الرياضيات الأحد المقبل.

وقال شادي زلط، متحدث التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية، إن الوزارة تهتم برعاية المواهب وتسليط الضوء عليها، وخاصة من طلاب التلاميذ والمدارس والمواهب الصغيرة، لتوفير الرعاية للمواهب الاستثنائية.