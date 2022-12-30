«المهن الموسيقية» تكشف حقيقة خضوع صاحب تريند «انتش واجرى» لاختبارات النقابة

نفت نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل، ما تردد حول نجاح ويجز الغلابة الشهير بأغنية "انتش واجري" باختبارات النقابة بعد تقديمه فيها.

وأصدرت النقابة بيانًا نص على: "تنفي نقابة المهن الموسيقية كل ما ورد بهذا التصريح وأن هذا الشخص لم يتقدم للنقابة لا لطلب تصريح أو لأي اختبارات ولم يحصل على تصريح للعمل كما ورد على لسانه".

وأضاف البيان: "والنقابة تنأى بنفسها عن الدخول في هذه المهاترات وتطالب القنوات التليفزيونية والمواقع والصفحات الإخبارية تحري الدقة قبل قيامها بنشر مثل هذه الأخبار والتصريحات المغلوطة التي تثير البلبلة لدى الرأي العام، كما تؤكد النقابة على تمسكها بكل ما يلائم الذوق العام والآداب العامة لكل ما يُقدم من أعمال فنية تختص بها نقابة المهن الموسيقية".