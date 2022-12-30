الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استعدادًا لحفلات رأس السنة.. خبير سياحى: نسب الإشغال بفنادق القاهرة وصلت لـ100%

احتفالات العام الجديد
احتفالات العام الجديد

كشف الخبير السياحي هشام إدريس، عن حجم إشغالات فنادق القاهرة خلال احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية.

وقال الخبير السياحي في تصريحات، لـ"الدستور"، إن اشغالات فنادق القاهرة تصل لـ100%، بالتزامن مع الإقبال الكبير من الوافدين العرب لحضور احتفالات ليلة رأس السنة وبداية العام الجديد 2023.

وأعلن “إدريس” عن قائمة الجنسيات العربية التي تستضيفها القاهرة خلال احتفالات رأس السنة، التي تصدرتها المملكة العربية السعودية وتلتها الإمارات ثم الكويت.

وتابع “إدريس”: “الفنادق قامت برفع أسعارها بالتزامن مع زيادة الإقبال عليها من جميع الجنسيات سواء الأوروبية أو العربية”، مؤكدًا أن بعض الفنادق تتراوح قيمة الإقامة بها في الليلة بين 5 و6 آلاف جنيه.

وأضاف أن المؤشرات تؤكد ارتفاع حجم الإقبال السياحي خلال موسم الشتاء 2023.

ولفت “إدريس” إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار منتشرة حاليًا للرقابة على الفنادق والتاكد من جودة الخدمات المقدمة لنزلاء الفنادق و سلامه وصحة الغذاء .

وأوضح الخبير السياحي، أن افتتاح مطار سفنكس أمام الرحلات المباشرة يدعم حجم الإقبال والحركة السياحية الوافدة الى القاهرة، فقد أعلنت شركة كوندور الألمانية عن تسيير أولى رحلاتها من فرانكفورت إلى مطار سفنكس اعتبارًا من مارس 2023، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى. 

وأشار إلى أن وجود هذا المطار سيجذب السائحين الذين يرغبون في زيارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه وأهرامات الجيزة، كما أنه سيسهل من الدمج بين السياحة الشاطئية ونظيرتها الثقافية بزيارة القاهرة ثم التوجه الى شرم الشيخ أو الغردقة.

حزب مستقبل وطن السنة الجديدة ليلة رأس السنة الفنادق الحركة السياحية

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