الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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«طفل 7 سنوات من المنصورة».. عبقرى الرياضيات والأول عالمياً فى الحساب الذهنى

جريدة الدستور

استضاف برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، عبقري الرياضيات الطفل عمر الذي يبلغ من العمر 7 سنوات والذي حصل على المركز الأول في المسابقة الدولية للحساب الذهني التابعة لليونسكو.

ويثبت الطفل عمر زكي، الطفل المعجزة، أن مصر دائماً ولادة والمنصورة تحديداً، المحافظة التي أهدت مصر العالم الكبير الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة في جامعة هارفرد البريطانية وغيره من النماذج المشرفة.

وخلال الحلقة أجري البرنامج عددا من الاختبارات الصعبة لقياس مدى مستوى ذكاء الطفل المعجزة عمر، وقبل عبقري الرياضيات الذي تفوق على اليابانيين وأطفال 32 دولة التحدي من البرنامج وجاوب على كل الاختبارات.

وقال عمر زكي، الحاصل على المركز الأول عالمياً في المسابقة الدولية للحساب الذهني التابعة لليونسكو، إنه شارك في مسابقة عالمية لقياس مدى القدرات الذهنية وكان ينافسه أطفال من اليابان والصين ودول معروف عنها أن متقدمة جداً في مجالات شتى.

وأضاف أنه حقق في هذه المسابقة المركز الثاني في العام الماضي، ولكن هذا العام شارك هذا العام وحصل على المركز الأول، بعد تشجيع مدربة المناهج وطرق التدريس، الدكتورة رانيا محمد سليمان، والتي ساعدته في تدريبه.

وبعد جهد كبير متواصل على مدار العام الجاري استطاع عمر أن يحقق  المركز الأول عالمياً على مستوى الرياضيات الذهنية.

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