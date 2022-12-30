بـ11 مليون جنيه.. مدارس البحر الأحمر تحت التطوير (فيديو)

شهدت محافظة البحر الأحمر طفرة كبيرة في قطاع التعليم، ذمن أعمال التطوير التي تطال مؤسسات التعليم في مصر، حيث ضخت الحكومة مليارات الجنيهات لتطوير ملف التعليم بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.

أعمال التطوير بالمحافظة شملت مدرسة مصر الحديثة الرسمية للغات، والتي بلغت تكلفة أعمال التطوير بها 2 مليون جنيه، وشملت عملية التطوير كل أدوار المدرسة، والمعامل، وغرف الأنشطة المدرسية.

إضافة إلى مدرسة الجوهرة الرسمية للغات، والتي تكلفت أعمال التطوير بها 9 مليون و700 ألف جنيه، وتضم 34 فصل، بطافة استيعابيه 589 طالب.

ولمعرفة المزيد عن تفاصيل عمليات تطوير مدارس البحر الأحمر.