الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلاب جامعة المنوفية نجحوا فى محو أمية 7519 مواطنا بدورة أكتوبر 2022

عادل مبارك رئيس جامعة
عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية

نجح طلاب جامعة المنوفية، في تحرير ٧٥١٩ مواطن ومواطنة من الأمية بدورة أكتوبر ٢٠٢٢ من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بمختلف المحافظات ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن ٤٨٥٨٨ مواطن ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وكذلك خارج محافظة المنوفية.

وأشاد الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، بهذا الإنجاز الهام ومشاركة طلاب جامعة المنوفية فى المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، و جهود الدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، والتأكيد على محو الأمية لأنها تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها، وسيتم تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الجامعة للقيام بدورهم تجاه هذه القضية الهامة التى تأتى ضمن أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية و الوطنية للجامعة تجاه الوطن.

وأشار مبارك إلى أن الجامعة تبنت منذ فترة مبادرة قرى بلا أمية وشارك الطلاب فى القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة لقرى المحافظة لمحو أمية الأهالى، موجها الشكر لجميع الكليات المشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار، موجها الشكر لمركز تعليم الكبار بالجامعة ولجميع الكليات المشاركة.

اجتماعى احتياجا اشاد إدارات الهيئة اجتماعية الاجتماعية

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طلاب جامعة المنوفية نجحوا فى محو أمية 7519 مواطنا بدورة أكتوبر 2022

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