خبير شئون آسيوية: الصين تدرك رغبة القوى الغربية فى إنهاء الحرب الأوكرانية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، الخبير في الشئون الآسيوية، إن الصين تدرك أن هناك حاجة ماسة لدى القوى الغربية في إنهاء هذه الحرب، هذا بافتراض أن جميع الأطراف لديها مواقف وحسابات رشيدة فيما يتعلق بهذه الحرب وتداعياتها.

وأضاف فايز فرحات خلال مداخلة عبر سكايب خلال فضائية القاهرة الإخبارية، أن الصين بعيدًا عن أي مواقف غربية، لديها حساباتها ولديها أيضًا مصالحها، فيما يتعلق بهذه الحرب، لافتًا إلى أن الصين تبني موقفها بناءً على معطيات شديدة الأهمية.

وأشار إلى أن الصين ليست لديها مصلحة في هزيمة روسيا في هذه الحرب، لأن هذا سوف يعطي الغرب وحلف الناتو درجة أكبر من الثقة، ودرجة أكبر من إدارة التفاعلات الدولية، كما أن الصين لديها حسابات فيما يتعلق بتداعيات هذه الحرب في التحليل الأخير، على قضية مهمة بالنسبة لها وهي قضية تايوان، وبالتالي إذا افترضنا أن روسيا خرجت مهزومة من هذه الحرب، فبالتالي هذا سيكون معناه عدم وجود فرصة لتفهم الشواغل الأمنية التي تهم القوى الكبرى، أو القوى الرئيسية في هذا النظام، ومنها روسيا والصين، وبالتالي بهذا المعنى، فإن الصين تتبنى موقفًا إما أنها تقدم سندًا أو تتعامل على أنها مصدر لدعم روسيا، لكن بالمعنى السياسي بالأساس، وبالمعنى الاقتصادي.

وأكد أنه بالمعنى السياسي فإن الصين ما زالت ترفض إدانة العمليات العسكرية الروسية، ضد أوكرانيا وترفض وصفها بأنها عدوان وغزو وفقًا للتوصيفات الغربية.