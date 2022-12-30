الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تنسيقية الأحزاب والسياسيين تعقد ورشة عمل حول العدالة الثقافية وآليات تعزيزها

تنسيقية
تنسيقية

عرضت فضائية "Extra news"، تقريرًا عن تنظيم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول العدالة الثقافية وآليات تعزيزها.

 وجاء بالتقرير أن ذلك يأتي في إطار اهتمام التنسيقية بمناقشة أهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتناولت الورشة عدة محاور، بينها، مفهوم العدالة الثقافية وأهميته في تحقيق أهداف التنمية بجانب التحديات التي تواجه تحقيق العدالة الثقافية وماهية الفرص للإسراع في تحقيقها بالإضافة إلى آليات وأدوات تنفيذ العدالة الثقافية، وذلك في إطار المحاور الأربعة لمبادرة العدالة الثقافية التي تعمل عليها التنسيقية.

 ومن بين هذه المحاور: "محو الأمية وقصور الثقافة ومكافحة الإدمان والتعاطي والأطفال بلا مأوي".

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