الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

التفاصيل الكاملة لبرنامج «صنايعية مصر» للكاتب عمر طاهر على «DMC»

عمر طاهر
عمر طاهر

كشفت شبكة قنوات DMC عن أحدث برامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "صنايعية مصر" للكاتب عمر طاهر، ومن المقرر عرضه قريبًا في واحد من أضخم البرامج ضمن الخريطة البرامجية الجديدة.

برنامج صنايعية مصر

البرنامج الجديد يتطرق إلى عدد من الشخصيات التي ساهمت في رسم صورة مصر بأيديهم التي "تتلف في حرير" ومنهم المهندس المصري عادل جزارين هو من سهل للمصريين الحصول على سيارة مناسبة على مدار السنين، ويتطرق إلى أبطال المقاومة الشعبية في السويس وأصحاب التجارب الناجحة بشكل مميز وتاريخ مشرف للمصريين.

ويستند البرنامج إلى النجاح الكبير للكاتب عمر طاهر حين طرح كتابه بالأسواق قبل 6 سنوات باسم "صنايعية مصر" وكانت فكرته تدور حول وجود أشخاص ساهموا في رسم ملامح هذا البلد وتاريخ حياة سكانه، دون أن يحصلوا على نصيبهم من الضوء والمحبة والاعتراف بالفضل. في هذا الكتاب ما تيسر من سيرة بعضهم. فصول ممتعة تعرفنا على أكثر من 30 شخصية أثرت في حياة المصريين، من مخترع كولونيا 555 وسجائر كليوباترا وشوكولاتة كورونا، إلى مهندس برج القاهرة وصاحب فكرة هدم خط بارليف بالمياه.

حرص أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بشركة المتحدة، على تهنئة صناع برنامج "صنايعية مصر" والمقرر انطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وشارك "الطاهري" منشورًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق قائلًا: "صنايعية مصر.. حالة خاصة جدًا مش مجرد برنامج.. مزيج ممتع من النوستالجيا والعبقرية المصرية وخلاصة إخلاص البشر.. ناس كتير جهدهم وإخلاصهم وصنعتهم تركت علامة فى حياتنا.. مبروك للأستاذ عمر طاهر وكل القائمين على البرنامج.. البرنامج ينطلق قريبًا على شاشة dmc".


"صنايعية مصر" كان قدمه عمر طاهر سابقًا في الراديو من خلال إذاعة "نغم fm"، كما طرح طاهر كتابًا يحمل اسم "صنايعية مصر" قبل سنوات.

 

برنامج صنايعية مصر صنايعية مصر برنامج DMC الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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