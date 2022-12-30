الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصة «صنايعية مصر» قبل عرضه على «dmc»

عمر طاهر
عمر طاهر

طرحت قناة "dmc"، برومو برنامج "صنايعية مصر" للكاتب عمر طاهر، وقالت إنه سيتم عرض البرنامج قريبًا.

وقبل تقديم البرنامج التليفزيوني على فضائية "dmc" فإن حكاية "صنايعية مصر" بدأت بمبادرة رئاسية أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتولى تنفيذها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لوزارة الثقافة.

وتهدف مبادرة "صنايعية مصر" إلى إعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها وصون الهوية المصرية كمحور هام من محاور التنمية المستدامة.

وتستهدف المبادرة تدريب أصحاب الـ18 حتى الـ45 عامًا على إحدى حرف المبادرة "الخزف، الخيامية، أشغال نحاس "نقش ـ أركيت"، الحلى، التطعيم بالصدف وقشرة الخشب"، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

ويتم التقديم على المبادرة من خلال استمارة موجودة فى موقع صندوق التنمية الثقافية أو تقديمها باليد بمقر مركز الحرف بالفسطاط، ويتم إجراء مقابلات شخصية لاختيار من تنطبق عليه الشروط، من خلال لجنة تضم كبار الأساتذة والفنانين.

وأما مقدم البرنامج فهو الكاتب والإعلامي عمر طاهر، الذي سبق أن طرح كتابًا يحمل نفس الاسم احتفى فيه بعدد من الشخصيات العظيمة والنماذج الوطنية المخلصة فى تاريخ مصر.

وعمر طاهر من مواليد محافظة سوهاج 1975، حاصل على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال من جامعة حلوان 1998، وله العديد من الإصدارات والملفات فى مجالى الأدب والسينما منها: "بعد ما يناموا العيال، كحل وحبهان، من علم جمال عبدالناصر شرب السجائر، كتاب المواصلات، صنايعية مصر".

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