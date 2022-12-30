إنجازات الرئيس.. مكتب بريد مدينة سفاجا لخدمة أهالى البحر الأحمر

إنجازات كثيرة سعت إليها الدولة للتخفيف على كاهل المواطنين في الانتقالات، وإنشاء مقرات جديدة بما يتناسب مع أنظمة حديثة تساهم في تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر، ومن ضمنها مكتب بريد مدينة سفاجا لخدمة أهالي البحر الأحمر.

افتتح المكتب عام 2020 مكتب توثيق الشهر العقاري بمنطقة سفاجا البلد داخل مكتب البريد، لتخفيف العبء عن أهالي المنطقة والحد من الازدحام والتكدس وتوفيرًا للوقت والجهد.

وقام مجلس المدينة بتركيب مظلات أمام مركز الخدمات البريدية ومكتب الشهر العقاري بمنطقة سفاجا البلد، لمساعدة المواطنين على الجلوس بعيدًا عن أشعة الشمس، مع الحفاظ على مسافات بينية مناسبة تراعي التباعد الاجتماعي، وذلك ضمن الاحتياطات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

تقع مدينة سفاجا في محافظة البحر الأحمر، حيث تطل على ساحل البحر الأحمر، وتقع على بعد 53 كم جنوب الغردقة، وهي ميناء صغير وتحتوي على العديد من القرى السياحية وهي مختصة في تدريب الغوص ومسابقات الصيد ومليئة بالفنادق والكثير من مطاعم الأسماك المشهورة عالميًا، مياهها تختص ببعض الرمال السوداء ذات المميزات الخاصة وتستعمل طبيًا في بعض الأحيان.

تتميز شواطئ مدينة سفاجا بحالة من الهدوء والاستجمام وتعتبر مكانًا مناسبًا للتزلج وتخرج الرحلات الجبلية من مدينة سفاجا مع المرشدين السياحيين.