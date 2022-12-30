فسخ خطوبة «عريس الشبكة الفضة» بطنطا.. وكريم: «كله بسبب الترند»

أعلن كريم ممدوح، المعروف إعلاميًا بـ"عريس الشبكة الفضة" بطنطا، اليوم الجمعة، عن انفصاله هو وخطيبته بعد أيام قليلة من ظهوره عبر وسائل التواصل والقنوات الفضائية.

وقام عريس وعروسه بمحافظة الغربية بالإعلان عن تحديهما تقاليد الزواج التي أثقلت كاهل المقبلين على الزواج، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث قررا استبدال الذهب بـ"شبكة فضة"، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين القبول والرفض.

وأكد العريس، في تصريحات له، أنه بعد ظهوره إعلاميًا بدأت أسرة خطيبته فى التعنت في استكمال الأمور الزوجية، لاعتقادهم تقاضيه أموالًا بعد تصدره الترند، وطالبوه بمنحها جزءا من الأموال التي تحصل عليها من المواقع والقنوات التي ظهر فيها بصحبة خطيبته، معتبرين أنه استغلها إعلاميًا دون علمهم، معبرًا عن حزنه بفسخ خطبته.

وأوضح كريم ممدوح: "أهل خطيبتي رفضوا إمكانياتي المحدودة، وبدلوا الاتفاقات بعد ظهورنا في الإعلام"، وأشار إلى أنه حاول احتواء الأمر بمساعدة الأهالي إلا أن محاولاته باءت بالفشل.