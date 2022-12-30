التشكيل الرسمى لمباراة سموحة وغزل المحلة بالدورى الممتاز

أعلن طارق العشري المدير الفني لـ"سموحة"، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة غزل المحلة، بالدوري الممتاز.

موعد مباراة سموحة والمحلة بالدوري الممتاز

ويستضيف سموحة نظيره غزل المحلة، في تمام الخامسة مساء، على استاد الإسكندرية، في اليوم الختامي من الجولة العاشرة من عمر المسابقة المحلية (موسم 2022-2023).

تشكيل سموحة لمواجهة غزل المحلة

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ومحمود شبانة، وممدوح عبدربه وشريف رضا.

خط الوسط: أحمد مصطفى ودوكو دودو، ومحمود حليمو وصديق أوجولا.

خط الهجوم: محمد سعيد "مكرونة" وبنيامين بواتينج.

أما تشكيل المحلة لمواجهة سموحة، بقيادة اليوناني بابا فاسيليو كان التالي:

حراسة المرمى: محمود الحضري.

خط الدفاع: محمد بازوكا ومعاذ الحناوي، ومصطفى العش وإيهاب سمير.

خط الوسط: أحمد الشيخ وصلاح ريكو، وأحمد النادري وباولن فوافي.

خط الهجوم: جابريل اوروك وعبده يحيى.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمرو شعبان وخالد الإخميمي، والسيد الشبراوي وهاني عادل، وعبدالرحمن عاطف "أجويرو"، وكريم مصطفى وأحمد الجعيدي، ومحمود علاء ومحمد نبيه.

تشكيل سموحة لمواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز

القنوات الناقلة لمباراة المحلة وسموحة بالدوري الممتاز

وتنقل قناة سموحة وغزل المحلة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

ويقود المباراة تحكيميًا طاقم مكون من محمد الصباحي حكمًا للساحة، ويعاونه سيد نافع حكم مساعد أول، وكريم السعيد حكم مساعد ثان، ومعهم حسام عزب حكمًا رابعًا، وسيد شعبان حكم فيديو، وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.

موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط، جمعها من فوز يتيم وخمسة تعادلات وثلاث هزائم.

أما غزل المحلة، الذي يقدم موسمًا استثنائيًا لأول مرة منذ فترة طويلة، يأتي في المركز السادس برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين وهزيمتين، حيث يفصله 3 نقاط فقط عن دخول المربع الذهبي، المتواجد فيه فيوتشر إف سي وبيراميدز على الترتيب.