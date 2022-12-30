الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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رياضة

من النمسا.. طبيب الأهلى يكشف تفاصيل الحالة الصحية لأكرم توفيق

أكرم توفيق بعد إجراء
أكرم توفيق بعد إجراء العملية

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، الذي يرافق أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم في رحلته العلاجية بالنمسا، إن اللاعب أجرى جراحة الرباط الصليبي في الثامنة صباح اليوم الجمعة، مؤكدًا أن حالته مستقرة وأكثر من ممتازة.

وتابع في تصريحات له، أن البروفيسير الذي أجرى الجراحة الأولى لأكرم توفيق هو نفسه من أجرى عملية اليوم.

وأكد أن حالة اللاعب ومعنوياته مرتفعة، ومتفائل بالعودة سريعًا إلى الملاعب إن شاء الله. وأضاف الدكتور أبوعبلة أنه سيظل برفقة أكرم توفيق حتى يعودا للقاهرة خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشف مصدر مسئول بإدارة الأهلي، عن أنه طلب التعاقد مع خالد عبدالفتاح الظهير الأيمن للفريق السكندري، لتعويض غياب أكرم توفيق لاعب الأهلي الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وسافر إلى النمسا اليوم لإجراء العملية الجراحية.

وأضاف المصدر أن إدارة سموحة دخلت في مفاوضات مع القلعة الحمراء لضم الثنائي حسام حسن وزياد طارق على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

وأوضح المصدر أن سموحة يضع الرتوش النهائية لصفقة إعارة لاعبي الأهلي حسام حسن وزياد طارق لمدة ستة أشهر مقابل مبلغ مالي يقدر بـ4 ملايين جنيه مع احتمالية بقاء زياد طارق لمدة موسم آخر في حالة عدم طلب الأهلي رجوعه بنهاية الموسم.
وتابع المصدر أن إدارة الأهلي وافقت على طلب الإعارة لكنها تحفظت على القيمة المالية لبيع ظهير أيمن سموحة خالد عبدالفتاح مقابل 30 مليون جنيه، وأن العرض الأحمر سداد 10 ملايين جنيه بجانب إعارة الثنائي، وفي حالة الموافقة سيتم خصم قيمة صفقة إعارة حسام حسن وزياد طارق من إجمالي قيمة الصفقة.

واختتم المصدر تصريحاته، بأن المفاوضات أوشكت على الانتهاء وتتبقى الرتوش النهائية بين الطرفين.

أكرم توفيق الرباط الصليبي الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى النمسا

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