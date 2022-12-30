تفاصيل مفاوضات الأهلى وسموحة لضم خالد عبدالفتاح مقابل زياد طارق وحسام حسن

لا تزال مفاوضات إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب مستمرة مع المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة للدخول في صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة الأهلي طلبت خالد عبدالفتاح، الظهير الأيمن للفريق السكندري، لتعويض غياب أكرم توفيق لاعب الأهلي الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وسافر إلى النمسا لإجراء العملية الجراحية.

وأضاف المصدر أن إدارة سموحة دخلت في مفاوضات مع القلعة الحمراء لضم الثنائي حسام حسن وزياد طارق على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

وأوضح المصدر أن سموحة يضع الرتوش النهائية لصفقة إعارة لاعبي الأهلي حسام حسن وزياد طارق لمدة ستة أشهر مقابل مبلغ مالي يقدر بـ4 ملايين جنيه، مع احتمالية بقاء زياد طارق لمدة موسم آخر في حالة عدم طلب الأهلي رجوعه بنهاية الموسم.

وتابع المصدر أن إدارة الأهلي وافقت على طلب الإعارة لكنها تحفظت على القيمة المالية لبيع ظهير أيمن سموحة خالد عبدالفتاح مقابل 30 مليون جنيه، وأن العرض الأحمر سداد 10 ملايين جنيه بجانب إعارة الثنائي، وفي حالة الموافقة سيتم خصم قيمة صفقة إعارة حسام حسن وزياد طارق من إجمالي قيمة الصفقة.

واختتم المصدر تصريحاته بأن المفاوضات أوشكت على الانتهاء ويتبقى الرتوش النهائية بين الطرفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، واصل تدريباته صباح أمس الخميس على ملعب ‏التتش؛ استعدادًا لمباراة بيراميدز في الأسبوع الحادي عشر لبطولة الدوري الممتاز التي تقام ‏مساء يوم الإثنين المقبل على استاد الأهلي بالسلام.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كل ‏الجوانب الفنية والخططية في بداية التحضير لمباراة بيراميدز.

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وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة سيراميكا كليوباترا تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم داخل ملعب التتش والتي ‏اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.‏

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين غدًا الجمعة، ويستأنف الفريق مرانه صباح غدٍ السبت ‏لمواصلة التحضير لمباراة بيراميدز.‏

وتعادل الأهلي 1/1 مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ‏استاد ‏القاهرة في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري ويتصدر الفريق المسابقة ‏برصيد 24 ‏نقطة.‏