ضبط 276 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1532) قضية تموينية متنوعة من بينها:

ضبط (4) قضايا أعلاف وأسمدة زراعية "غش - مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (276 طن أعلاف حيوانية وداجنة وأسمدة زراعية "عينى")، وكذا ضبط (3) قضايا فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (21,250 طن دقيق أبيض "عينى" - 21,040 طن "سكر – مكرونة – فول – لوبيا " – 4800 عبوة "تونة" – 4125 لتر "زيت طعام")، وكذا ضبط (445) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (11,016 طن دقيق أبيض "عينى" – 2,185 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة " - 2947 عبوة "سجائر").

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.