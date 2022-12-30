ضبط 1532 قضية تموينية فى حملات أمنية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1532) قضية تموينية متنوعة من بينها:

ضبط (4) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (22,100 طن أرز أبيض "عينى")، (22) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (11,302 طن أرز أبيض "عينى")، (7) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (80,142 طن أرز شعير "عينى")، (56) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (140,352 طن أرز شعير "مستندى")، (4) قضية غش أعلاف "غير صالحة للاستخدام" بمضبوطات بلغت (11,900 طن أعلاف حيوانية "عينى").

وتم ضبط (4) قضايا أعلاف وأسمدة زراعية "غش - مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (276 طن أعلاف حيوانية وداجنة وأسمدة زراعية "عينى")، وكذا ضبط (3) قضايا فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (21,250 طن دقيق أبيض "عينى" - 21,040 طن "سكر –مكرونة – فول – لوبيا " – 4800 عبوة "تونة" – 4125 لتر "زيت طعام")، وكذا ضبط (445) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (11,016 طن دقيق أبيض "عينى" – 2,185 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة " - 2947 عبوة "سجائر").

وضبط (743) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 186 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 237 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 306 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (61,300 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 2,150 طن دقيق بلدى مدعم "عينى")، وكذا ضبط (20) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (400 إسطوانة بوتاجاز "عينى" – 55425 لتر مواد بترولية "عينى").. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (375,767 طن "مستندى – عينى") أبرزها (61,300 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 2,150 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" - 32,266 طن دقيق أبيض "عينى" – 33,402 طن أرز أبيض "عينى" - 80,142 طن أرز شعير "عينى" – 140,352 طن أرز شعير "مستندى" - 23,225 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 4800 عبوة "تونة" - 4125 لتر زيت طعام - 55425 لتر مواد بترولية "عينى" - 400 إسطوانة بوتاجاز "عينى" – 2947 عبوة سجائر – 15 طن أسمدة زراعية "عينى" - 272,900 طن أعلاف حيوانية وداجنة ومخصبات زراعية "عينى") كان أبرزها الآتى:

القبض على (المدير المسئول عن مخبز بلدي - بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (55,15 طن دقيق بلدى مدعم) ببيعها في السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

سقوط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة الشرقية) وبحوزته كمية قدرها (15 طن أرز أبيض - 15 طن "مكرونة – فول - لوبيا") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة سوهاج) وبحوزته كمية قدرها (3,94 طن "سكر حر، مسلى" - 4800 عبوة "تونة") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة سوهاج) وبحوزته كمية قدرها (2,11 طن أرز أبيض) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

القبض على (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة أسوان) وبحوزته كمية قدرها (5,97 طن أرز أبيض) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحى- بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (2 طن دقيق أبيض) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (المدير المسئول عن إحدى المحطات لتموين السيارات - بمحافظة بالقليوبية) لتجميعه كمية قدرها (28600 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين") للاتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب، فقد أسفرت الجهود عن ضبط (89) قضية بمضبوطات بلغت (253896 طن أرز شعير "مستندى – عينى").

وتم ضبط (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام - بمحافظة كفر الشيخ) وبحوزته كمية قدرها (6,28 طن زيت طعام) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المدير المسئول عن أحد مراكز الأشعة - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (250000 قرص أدوية "خاصة بإجراء الأشعة") بدون مستندات مجهولة المصدر وبدون إشراف طبي وتشكل خطراً على الصحة العامة بقصد استخدامها في إجراء الأشعة للمترددين على المركز، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط (25) قضية بإجمالي مضبوطات بلغت "3644 عبوة "سجائر "مختلفة الأنواع".