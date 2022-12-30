الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رامى جلال نائب التنسيقية يشارك فى ختام مؤتمر جمعية العلماء المصريين الأمريكيين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، في ختام النسخة التاسعة والأربعين للمؤتمر الدولي السنوي لجمعية العلماء المصريين الأمريكيين، والذي أقيم في جامعة عين شمس، بمشاركة نحو 25 من كبار علماء مصر في كل من أمريكا وكندا، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية.

وقال جلال إن "المصريين بالخارج يحققون الكثير من النجاحات على المستوى العلمي حين يتواجدون في المناخ المناسب لذلك، علمًا بأن تأهيلهم الأساسي جاء في بدايات حياتهم الأكاديمية في مصر، وهم لا ينسون فضل وطنهم عليهم ويُحسب لهم استمرار ارتباطهم بوطنهم الأم ومحاولاتهم الدائمة لإفادته بما تحصلوا عليه من علوم، وهو ما يتوافق مع خطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والتي تعمل على تضافر عنصري المكان والعقل المصريين في نسق عبقري يعكس عمق الحضارة المصرية العريقة".

وأشاد جلال بجهود رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، وقال إن حرصهم على إقامة المؤتمر سنويًا في مصر يعكس مدى وطنيتهم ورغبتهم في استمرار التواصل مع مصر مع مساعدة الأجيال التالية من المهاجرين على ذلك. 

وأضاف أن الرابطة تخلق آلية تعاون بين أبناء مصر في الداخل وأبنائها في الجامعات والمراكز البحثية في أمريكا وكندا.

وأشار جلال إلى أن فكرة هذا المؤتمر قد نشأت بعد حرب أكتوبر المجيدة، لأن تحرير الأرض والعبور لا يكتمل إلا بتحرير العقول عبر عدد من الإجراءات منها تبادل الخبرات بين علماء مصر في الداخل والخارج.

وعلى هامش ختام المؤتمر، التقى جلال الدكتور محمد عطا الله، نائب رئيس جامعة نيويورك، ونائب رئيس رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا. 

يُشار إلى السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج كانت قد افتتحت المؤتمر منذ ثلاثة أيام.

جدير بالذكر أن رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا (AEAS) تأسست في عام 1973، وتتمثل مهمتها في إنشاء منتدى للعلماء المصريين في أمريكا الشمالية لتسهيل الحوار وتعزيز الشراكات مع نظرائهم المصريين لتنفيذ المساعي العلمية المفيدة، على مدار الـ48 عامًا الماضية، وساهمت رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا بشكل كبير، من خلال مؤتمراتها السنوية وغيرها من الوسائل، في التطور العلمي والثقافي لمصر، وعلى مر السنين، تفاعلت الرابطة مع نظرائها المختلفين في مصر وساهمت في مختلف الأنشطة العلمية والعلمية.

النائب رامي جلال مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جمعية العلماء المصريين جامعة عين شمس علماء مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

الأحد.. بدء صرف معاشات يناير بالمنحة الاستثنائية

اندلاع حريق هائل فى مهرجان سيتى بارك بمحافظة جدة السعودية

وزير التعليم العالي يشدد على ضرورة الانتهاء من تجهيزات الجامعات الأهلية

مجتمع الأعمال والمستثمرين: «وثيقة ملكة الدولة» تؤسس لشراكة جديدة مع القطاع الخاص

كان سفيرًا لبكين فى واشنطن.. الصين تعين وزيرًا جديدًا للخارجية

تحويلات مرورية بمدينة نصر لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمسار «مونوريل العاصمة الإدارية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من المسجد الأقصى

قلق من «حكومة نتنياهو».. لماذا يزور مستشار الأمن القومى الأمريكى إسرائيل؟

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيًا لـ صفقة مع السعودية