حصاد 2022| إنجازات الدولة فى قطاع الكهرباء «فيديو»

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» اليوم تقريرًا يرصد إنجازات الدولة في قطاع الكهرباء خلال 2022.

وأشار التقرير إلى أنه على مدار عام 2022 واصلت الدولة المصرية تنفيذ استراتيجيتها القومية للوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، والتي تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة، والاستفادة من مواردها المتجددة، وتحسين كفاءة إنتاجها، واستخدامها، فضلًا عن التخطيط المستقبلي والالتزام بجودة الأداء والخدمات.

وبلغ إجمالي القدرات المضافة نحو 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، حيث تمت إضافة قدرات توليد لـ17 مشروعًا جديدًا بإجمالي قدرات نحو 28 ألفا و676 ميجاوات.

ويعد تنويع مصادر الطاقة المتجددة أهم محاور استراتيجية تطوير الطاقة الكهربائية، وبلغت القدرات من طاقة الرياح 1634 ميجاوات، ومن الطاقة الشمسية نحو 1631 ميجاوات، وتمت إضافة قدرات توليد من الطاقات المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والمائية بإجمالي قدرات بلغت نحو 2616 ميجاوات.

استراتيجية تطوير إنتاج محطات الطاقة الكهربائية

وفي إطار استراتيجية تطوير إنتاج محطات الطاقة الكهربائية، تم تحديث وتدعيم محطات المحولات من خلال عمليات الإحلال والتأهيل، كما تم إنشاء 6 مراكز تحكم إقليمية بشبكة نقل الكهرباء.